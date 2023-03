Le foto della luna di Samsung sono false? Un test fa luce sulla questione (Di lunedì 13 marzo 2023) Un test condotto nel fine settimana ha fatto luce sulle impressionanti foto della luna che Samsung ha sbandierato sul Web. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di lunedì 13 marzo 2023) Uncondotto nel fine settimana ha fattosulle impressionanticheha sbandierato sul Web. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dchinellato : Ja Morant, in questa foto pubblicata dal NY Post, è nello stesso night club del Colorado dove due notti dopo ha mos… - putino : Durante la celebrazione del 33° anniversario dell'indipendenza lituana l'11 marzo, i residenti di Vilnius hanno por… - CottarelliCPI : La commovente foto della donna in Georgia che sventola la bandiera dell'Unione Europea sotto gli idranti ci ricorda… - TitoDiPersio : Ma si può pubblicare una foto così? Perchè non lo fanno con #Conte? Non ho nessuna simpatia per le idee della… - annoyedhuman0 : RT @_vinorosso_: Mandami le foto più belle della luna che hai -