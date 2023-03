Le cattedre a tempo Un prof su quattro lavora come precario E la scuola va in crisi

(Di lunedì 13 marzo 2023) Dal 2015 boom di posti assegnati a docenti non di ruolo: +224%. Il ministro Valditara corre ai ripari, maxi reclutamento per il ...

Dal 2015 boom di posti assegnati a docenti non di ruolo: +224%. Il ministro Valditara corre ai ripari, maxi reclutamento per il ...... infatti, il tasso di precarietà ha raggiunto il 25% e i contratti adeterminato, quelli che ... o anche dalle graduatorie di istituto, sono stati 225mila su un totale di circa 900mila......da Valditara nell'ottica di limitare quel fenomeno delle 'libere' che nel nostro Paese sta prendendo una piega difficilmente gestibile. Tutti i fatti del giorno, aggiornati inreale, ...

Le cattedre a tempo Un prof su quattro lavora come precario E la ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Dal 2015 boom di posti assegnati a docenti non di ruolo: +224%. Il ministro Valditara corre ai ripari, maxi reclutamento per il 2024 ...Nella scuola un docente su quattro è precario e la situazione non si risolverà con le nuove assunzioni di insegnanti previste con il Pnrr di cui 20mila da settembre 2023: l'analisi.