"Le carriere volano...". Juve, rumors drammatici su Vlahovic: crollo negli spogliatoi (Di lunedì 13 marzo 2023) Un rigore sbagliato contro la Sampdoria aggrava la crisi di Dusan Vlahovic, bomber della Juventus a secco e per nulla brillante. Paradossalmente, a rincuorarlo e a tirarlo su di morale è stato il suo connazionale Dejan Stankovic, ex bandiera dell'Inter oggi allenatore di una Samp sempre più avviata verso una mesta retrocessione. Vlahovic è tornato negli spogliatoi con il muso lunghissimo e lì, a fine gara, a trovato proprio Deki. "Dusan è un grande attaccante - ha spiegato poi il mister blucerchiato ai microfoni di Dazn -. E' un momento no. Ci siamo parlati come un padre ad un figlio. Lui ha l'età di mio figlio più grande. Non deve mollare, è un attaccante top. In questi anni le carriere volano e deve mantenersi al livello top. Troverà la continuità, si ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) Un rigore sbagliato contro la Sampdoria aggrava la crisi di Dusan, bomber dellantus a secco e per nulla brillante. Paradossalmente, a rincuorarlo e a tirarlo su di morale è stato il suo connazionale Dejan Stankovic, ex bandiera dell'Inter oggi allenatore di una Samp sempre più avviata verso una mesta retrocessione.è tornatocon il muso lunghissimo e lì, a fine gara, a trovato proprio Deki. "Dusan è un grande attaccante - ha spiegato poi il mister blucerchiato ai microfoni di Dazn -. E' un momento no. Ci siamo parlati come un padre ad un figlio. Lui ha l'età di mio figlio più grande. Non deve mollare, è un attaccante top. In questi anni lee deve mantenersi al livello top. Troverà la continuità, si ...

