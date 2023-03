Le acque Sar libiche non sono acque territoriali

(Di lunedì 13 marzo 2023) AGI - "Le operazioni di Ricerca e soccorso inautorizzate solo per le imbarcazioni", ha dichiarato il portavoce della Commissione europea, Peter Stano, rispondendo a una domanda sul ruolo dell'operazione Irini nel Mediterraneo a proposito dell'ultimo naufragio di migranti. La realtà, però, è ben diversa da quella affermata da Stano, smentito dalla successione di norme del diritto internazionale che individuano con precisione leSar (Search and rescue) e le competenze relative a un'operazione di soccorso e le distingue dalledi uno Stato. "Le zone Sar - spiega il giurista Fulvio Vassallo Paleologo sulla rivista dell'Associazione diritti e frontiere (Adif) - non ...

La realtà, però, è ben diversa da quella affermata da Stano , smentito dalla successione di norme del diritto internazionale che individuano con precisione le(Search and rescue) e le ......a Pozzallo Sono giunti a Pozzallo i 17 migranti sopravvissuti al naufragio di un barchino in... E' poi intervenuto un mercantile "Era fuori dell'area di responsabilitàitaliana", ha spiegato ...L'Italia non doveva e non poteva intervenire nelledi competenza libica. Nel passato non esisteva nemmeno questa competenza della Libia e solo grazie alla perseveranza italiana si è ...

Il fatto che l'ultimo naufragio fosse in una Sar libica non giustifica il ... Domani

Sono 30 i dispersi dopo l'ennesimo naufragio nel Mediterraneo, anche per i ritardi per le operazioni di soccorso nell'area Sar della Libia ...Se lo stato di responsabilità Sar (la Libia) non fa il suo dovere e non coordina il ... Entro quante ore un lasso temporale possa dirsi ragionevole non è oggetto di regola. Ma quelle acque erano anche ...