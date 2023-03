LDA spiazza Gigi D’Alessio | presenzia tra i concorrenti a The voice Kids e arriva il no

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 13 marzo 2023) Sono virali nel web le immagini esclusive della finale di The, che vedono LDA eunirsi in TV, reduci dal sold-out ottenuto aluno come te: 30 anni insieme. In occasione della nuova puntata del talent show condotto da Antonella Clerici, per la TV di Stato, Rai, l’ex Amici 21 reduce da Sanremo 2023, Luca, in una sorpresa inaspettata, si é improvvisato aspirante concorrente esibendosi al cospetto del giudizio dei giudici e vocale coach delle “blind audition“, incluso il papà d’arte. Prontamente riconosciuto all’emissione della voce nella sua performance, tra le reaction a caldo, riceve un ‘no’ del papà d’arte. LDA debutta a The: lo scherzo a sorpresa al papà...