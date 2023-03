(Di lunedì 13 marzo 2023) In casacontinua a esserci preoccupazione riguardo alle condizioni del capitanosoprattutto in vista del derby In casacontinua a esserci preoccupazione riguardo alle condizioni del capitanosoprattutto in vista del derby. Glistrumentali del giocatore biancocelestee sarebbe stato lo stesso attaccante a chiedere di aspettare almeno altre 48, probabile che le sensazioni siano positive e dunque possa farcela per la partita contro la Roma. Lo scrive Il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

La segreteria e i nuovi capigruppo delle camerealla prossima settimana. Bonaccini: "Ci ... era schierato con lei Bruno Astorre, segretario delche si è tolto la vita lo scorso 3 marzo a ...... alla carenza di medici e agli esami che saltano econ malattie gravi che non vengono ... 1.300 medici e sedi sparse tra Lombardia, Emilia Romagna eche, lo scorso anno, ha trattato quasi ...L'allarme Pogba non accenna a diventare meno fragoroso:ancora i tempi di recupero del francese. L'annuncio è di Massimiliano Allegri Doveva giocare ieri sera, contro la, in Coppa Italia. Ma Allegri il giorno prima in conferenza stampa ha ...

Lazio, slittano gli esami per Immobile: le ultime Calcio News 24

Ciro Immobile, dopo l’infortunio subito col Napoli, è ancora in dubbio per il derby di domenica: è giallo sugli esami di controllo Ciro Immobile tiene la Lazio col fiato sospeso. Il centravanti bianco ...E' ormai scattato il conto alla rovescia per la nomina della Giunta Rocca, che guiderà la Regione Lazio dopo le elezioni del 12-13 febbraio. Con tutta ...