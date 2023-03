Lazio, Sarri pesca il vice Immobile nella primavera (Di lunedì 13 marzo 2023) Diego Gonzales, calciatore della primavera della Lazio, si è allenato con la prima squadra: Sarri lo vede come possibile vice Immobile In casa Lazio si lavora per trovare una soluzione, anche interna al problema dell’assenza di un vice Immobile. Come riporta Il Messaggero, nella disperazione ieri Sarri ha chiamato e osservato in prima squadra il baby della primavera Diego Gonzalez, non ha altre carte in mano. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU LazioNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 13 marzo 2023) Diego Gonzales, calciatore delladella, si è allenato con la prima squadra:lo vede come possibileIn casasi lavora per trovare una soluzione, anche interna al problema dell’assenza di un. Come riporta Il Messaggero,disperazione ieriha chiamato e osservato in prima squadra il baby dellaDiego Gonzalez, non ha altre carte in mano. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

