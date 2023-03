Lazio | non spezzate la catena di destra

Leggi su iltempo

(Di lunedì 13 marzo 2023) Lasegna col contagocce. Delle prime sei solo la Roma ha fatto peggio dei biancocelesti che in campionato hanno realizzato 41 reti in 26 partite. Per fortuna Sarri è riuscito a blindare la difesa e quindi la squadra sta disputando un ottimo campionato. Ora per spiegare il mal d'attacco non si può risolvere tutto con gli infortuni di Immobile, che pure sono la causa principale visti i numeri del capitano nelle ultime stagioni. Manca il suo vice, anche se poi non si sa quanto avrebbe giocato dopo le buone prestazioni di Felipe Anderson da «falso» centravanti, in Sarri si fida di Cancellieri solo a partita iniziata. Preso in estate per fare l'attaccante centrale, si allena tutta la settimana per capire i movimenti della prima punta, va con l'Under 21 e segna due gol in amichevole, poi gioca solo spezzoni da esterno. Premessa: l'ex veronese, 21 anni, non è un fenomeno ...