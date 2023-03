Lazio – Aurigemma (FdI) eletto presidente del consiglio regionale (Di lunedì 13 marzo 2023) – Antonello Aurigemma è stato eletto presidente del consiglio regionale del Lazio per la dodicesima legislatura. Il consigliere di FdI, nell’Aula della Pisana dal 2013, ha raccolto 36 voti al secondo scrutinio, quando per l’elezione occorrevano 31 voti. Quindi Aurigemma ha ottenuto 5 voti in più dei 31 a disposizione della maggioranza di centrodestra. Nel primo scrutinio Aurigemma aveva raccolto 33 voti, ne occorrevano 38 per l’elezione: 18 erano state le schede bianche. (Mtr/ Dire) Leggi su romadailynews (Di lunedì 13 marzo 2023) – Antonelloè statodeldelper la dodicesima legislatura. Il consigliere di FdI, nell’Aula della Pisana dal 2013, ha raccolto 36 voti al secondo scrutinio, quando per l’elezione occorrevano 31 voti. Quindiha ottenuto 5 voti in più dei 31 a disposizione della maggioranza di centrodestra. Nel primo scrutinioaveva raccolto 33 voti, ne occorrevano 38 per l’elezione: 18 erano state le schede bianche. (Mtr/ Dire)

