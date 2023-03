Lavoro | RomaniCisl | fondamentale potenziare centri impiego

(Di lunedì 13 marzo 2023) Il potenziamento deiper l'è un punto chiave per il miglioramento delin Italia. Ne è convinto Giulio Romani, segretario nazionale Cisl, che ha espresso il proprio pensiero al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Lavoro: Romani(Cisl), fondamentale potenziare centri impiego: Segretario nazionale, punto chiave per migliorare il… - bizcommunityit : Lavoro: Romani(Cisl), fondamentale potenziare centri impiego ... -

Qualità del lavoro: l'Italia divisa a metà Avvenire

(ANSA) - TRIESTE, 13 MAR - Il potenziamento dei Centri per l'impiego è un punto chiave per il miglioramento del lavoro in Italia. Ne è convinto Giulio Romani, segretario nazionale Cisl, che ha ...