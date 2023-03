Lavoro, il giuslavorista: "Per settimana corta non serve legge, cambiare valutazione rendimento" (Di lunedì 13 marzo 2023) Roma, 13 mar. (Labitalia) - Com'è possibile lavorare meno a parità di salario? Questa è la domanda delle domande che è alla base del dibattito intorno all'introduzione della cosiddetta settimana corta - ossia passare da 5 a 4 giorni lavorativi a settimana - mantenendo lo stesso livello retributivo. Sembra un corto circuito ma in realtà nel nostro ordinamento una possibilità in questo senso esiste. “L'introduzione della settimana corta a parità di salario in Italia sarà possibile solo a patto di fissare e rispettare il cosiddetto rendimento atteso dalle aziende rispetto ai propri dipendenti. Si tratta di cambiare paradigma del contratto di Lavoro subordinato sino ad oggi praticato in cui le aziende, con il contratto acquistano e pagano la prestazione ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) Roma, 13 mar. (Labitalia) - Com'è possibile lavorare meno a parità di salario? Questa è la domanda delle domande che è alla base del dibattito intorno all'introduzione della cosiddetta- ossia passare da 5 a 4 giorni lavorativi a- mantenendo lo stesso livello retributivo. Sembra un corto circuito ma in realtà nel nostro ordinamento una possibilità in questo senso esiste. “L'introduzione dellaa parità di salario in Italia sarà possibile solo a patto di fissare e rispettare il cosiddettoatteso dalle aziende rispetto ai propri dipendenti. Si tratta diparadigma del contratto disubordinato sino ad oggi praticato in cui le aziende, con il contratto acquistano e pagano la prestazione ...

