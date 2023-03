Lavoro, il futuro è tecnologico e da remoto "ma in Italia mancano competenze" (Di lunedì 13 marzo 2023) (Adnkronos) - Il futuro del Lavoro parla inglese, è tecnologico e digitale, si svolge da remoto, garantisce il posto fisso ma prevede una flessibilità compensata da un sistema di welfare adeguato. E sì, può accogliere anche i giovani percettori di Reddito di cittadinanza con la licenza media. Parola di Pietro Novelli, country manager di Oliver James Italia, società inglese di ricerca e selezione dei personale nei campo digitale e tecnologico ed ex Consigliere dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del Lavoro. Secondo le statistiche 2022 sugli sbocchi occupazionali dei giovani realizzate dalla John Cabot University, quasi la metà (il 43%) ha ottenuto una posizione lavorativa nei settori del digitale e dell'innovazione. Ma molte sono le posizioni che restano ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) (Adnkronos) - Ildelparla inglese, èe digitale, si svolge da, garantisce il posto fisso ma prevede una flessibilità compensata da un sistema di welfare adeguato. E sì, può accogliere anche i giovani percettori di Reddito di cittadinanza con la licenza media. Parola di Pietro Novelli, country manager di Oliver James, società inglese di ricerca e selezione dei personale nei campo digitale eed ex Consigliere dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del. Secondo le statistiche 2022 sugli sbocchi occupazionali dei giovani realizzate dalla John Cabot University, quasi la metà (il 43%) ha ottenuto una posizione lavorativa nei settori del digitale e dell'innovazione. Ma molte sono le posizioni che restano ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : Gli obiettivi sono chiari: sì alla sostenibilità ambientale ma con buonsenso, mettendo al centro anche la sostenibi… - jacopo_verona : @larenait Ad una certa età non si hanno i riflessi di un tempo, la forza non è più quella… alzate sempre di più le… - marmori60 : RT @FilcaCisl: ?? Il #24marzo a #Roma iniziativa Cisl-Filca sul tema 'Il futuro dell'#edilizia: rigenerazione, #superbonus, qualità del #la… - arual812 : RT @JohannesBuckler: Avevo nove anni e in cerca di quel futuro ci eravamo trasferiti a Milano. Di anni ne avevo 15 quando fui costretta a c… - TV7Benevento : Lavoro, il futuro è tecnologico e da remoto 'ma in Italia mancano competenze' - -