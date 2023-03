Lavoro, è boom: si cercano 10mila tecnici specializzati. Ecco quali (Di lunedì 13 marzo 2023) Difficoltà a trovare Lavoro? Sì, ma per le imprese. A differenza della narrazione prevalente che lamenta l’impossibilità da parte degli italiani di avere un Lavoro, o di cambiarlo, i dati dimostrano una realtà ben diversa: ci sono tantissimi posti vacanti, da Nord a Sud, e le imprese faticano a trovare personale. Il punto è che, spesso, servono figure specializzate, disposte a formarsi, riformulare le proprie skill e a mettersi in gioco. Negli ultimi 15 anni abbiamo assistito a un aumento dell’inefficienza del mercato del Lavoro: a tassi di disoccupazione superiori non è infatti corrisposta una diminuzione delle posizioni vacanti. La mancanza di competenze viene confermata proprio come una delle cause principali di questo fenomeno. Lo studio evidenzia, infatti, un’evidente correlazione tra i risultati delle prove Invalsi e il tasso di ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 13 marzo 2023) Difficoltà a trovare? Sì, ma per le imprese. A differenza della narrazione prevalente che lamenta l’impossibilità da parte degli italiani di avere un, o di cambiarlo, i dati dimostrano una realtà ben diversa: ci sono tantissimi posti vacanti, da Nord a Sud, e le imprese faticano a trovare personale. Il punto è che, spesso, servono figure specializzate, disposte a formarsi, riformulare le proprie skill e a mettersi in gioco. Negli ultimi 15 anni abbiamo assistito a un aumento dell’inefficienza del mercato del: a tassi di disoccupazione superiori non è infatti corrisposta una diminuzione delle posizioni vacanti. La mancanza di competenze viene confermata proprio come una delle cause principali di questo fenomeno. Lo studio evidenzia, infatti, un’evidente correlazione tra i risultati delle prove Invalsi e il tasso di ...

