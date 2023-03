Lavoro, ambiente, migranti e conflitto d'interessi Altro che alleanze, per Schlein il Csx è un labirinto (Di lunedì 13 marzo 2023) Con Elly Schlein, fresca di proclamazione alla segreteria, si apre ufficialmente una nuova stagione per il Pd, ma non anche per le opposizioni. E’ difficile, infatti, che col cambio al vertice del Nazareno queste ultime ritroveranno una comune ragion d’essere. Né, c’è da dire, potranno essere uno sprone le Europee che si terranno tra un anno, essendo elezioni proporzionali. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 13 marzo 2023) Con Elly, fresca di proclamazione alla segreteria, si apre ufficialmente una nuova stagione per il Pd, ma non anche per le opposizioni. E’ difficile, infatti, che col cambio al vertice del Nazareno queste ultime ritroveranno una comune ragion d’essere. Né, c’è da dire, potranno essere uno sprone le Europee che si terranno tra un anno, essendo elezioni proporzionali. Segui su affaritaliani.it

