Lautaro Martinez | il PSG ci prova anche con lui! L’Inter vuole tenerselo stretto – CdS

Leggi su inter-news

(Di lunedì 13 marzo 2023)si affida aora più che mai, soprattutto per la difficile trasferta di Porto. Le sue prestazioni e la vittoria del Mondiale – secondo Tuttosport -, hanno attirato l’attenzione del PSG e di altri club europei. SIRENE EUROPEE –è legatissimo a Milano enon ha minimamente intenzione di cederlo, ma le sue straordinarie prestazioni e l’eco del Mondiale continuano ad alimentare voci circa un possibile interessamento per lui da parte di Paris-Saint Germain e Mster United. L’argentino, che presto diventerà papà per la seconda volta, ha aperto un ristorante in Brera insieme alla compagna. Matenersi, ...