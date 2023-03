Laurienté voto 7.5 – «Concretezza e generosità» (Di lunedì 13 marzo 2023) Armand Laurienté ha trascinato alla vittoria il Sassuolo all’Olimpico contro la Roma: due gol e un assist per Pinamonti Armand Laurienté ha trascinato alla vittoria il Sassuolo all’Olimpico contro la Roma: due gol e un assist per Pinamonti. Dopo una prestazione così il voto in pagella non può che essere alto e la Gazzetta dello Sport gli rifila un bel 7.5: «La doppietta e l’assist per Pinamonti incoronano una prova di grande Concretezza e generosità». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 13 marzo 2023) Armandha trascinato alla vittoria il Sassuolo all’Olimpico contro la Roma: due gol e un assist per Pinamonti Armandha trascinato alla vittoria il Sassuolo all’Olimpico contro la Roma: due gol e un assist per Pinamonti. Dopo una prestazione così ilin pagella non può che essere alto e la Gazzetta dello Sport gli rifila un bel 7.5: «La doppietta e l’assist per Pinamonti incoronano una prova di grande». L'articolo proviene da Calcio News 24.

