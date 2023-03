Laura Pausini: “Non mi siedo sugli allori ma vado oltre, senza paura” (Di lunedì 13 marzo 2023) Laura Pausini – Credits BSAMILANO – Dopo la straordinaria maratona di live per celebrare i trent’anni di carriera, Laura Pausini è stata ospite di RTL 102.5 in compagnia di Nicoletta Deponti, Cecilia Songini e Niccolò Giustini. Durante “Password”, Laura Pausini ha presentato in radiovisione il nuovo singolo “Un buon inizio”. “UN BUON INIZIO”, IL NUOVO SINGOLO DI Laura Pausini Ospite di RTL 102.5, Laura Pausini ha raccontato il nuovo singolo “Un buon inizio”. Disponibile dal 10 marzo, il brano è prodotto da Simon Says e Paolo Carta, scritto da Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, Giorgio Pesenti, Marco Paganelli e dalla stessa Laura Pausini. Il 23 marzo uscirà la versione in ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 13 marzo 2023)– Credits BSAMILANO – Dopo la straordinaria maratona di live per celebrare i trent’anni di carriera,è stata ospite di RTL 102.5 in compagnia di Nicoletta Deponti, Cecilia Songini e Niccolò Giustini. Durante “Password”,ha presentato in radiovisione il nuovo singolo “Un buon inizio”. “UN BUON INIZIO”, IL NUOVO SINGOLO DIOspite di RTL 102.5,ha raccontato il nuovo singolo “Un buon inizio”. Disponibile dal 10 marzo, il brano è prodotto da Simon Says e Paolo Carta, scritto da Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, Giorgio Pesenti, Marco Paganelli e dalla stessa. Il 23 marzo uscirà la versione in ...

