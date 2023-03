L’attore Ke Huy Quan agli Oscar 2023 | “Un anno in un campo profughi”

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 13 marzo 2023) Questa notte, si è svolto un evento molto atteso dai fan: la cerimonia per la consegna degli. La 95esima edizione ha suscitato grandissime emozioni. In particolare, uno dei discorsi che più ha lasciato il segno è stato quello di Ke Huy, dopo aver ricevuto il premio per la categoria Miglior Attore Non Protagonista grazie al film Everything Everywhere All at Once, non ha potuto fare a meno di ricordare il suo percorso. Ha vissuto un’infanzia difficile, caratterizzata dalla permanenza di unin undo era solo un bambino, infatti, assieme alla sua famiglia, ha abbandonato il Vietnam per avere un futuro migliore: Il mio viaggio è cominciato su una barca, ho passato unin un...