Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : L'attaccante al gruppo: 'Mi fermo, ho un tumore'. E la Ternana rinnova il contratto: L'attaccante al gruppo: 'Mi fe… - luciano_sisio57 : @gianninastar14 nn c'è più il gruppo...ognuno gioca x se il primo rigore lo dimostra e molte altre situazioni,Brozo… - CorradoTrovato3 : RT @ugazio23: @EdoardoMecca1 L’importante è vincere, sti cazzi dell’attaccante, alla Juve conta il gruppo non il singolo. Da quando abbiamo… - ugazio23 : @EdoardoMecca1 L’importante è vincere, sti cazzi dell’attaccante, alla Juve conta il gruppo non il singolo. Da quan… - Dalla_SerieA : Torino, in gruppo al Filadelfia c'è anche Pellegri - -

E da applausi: prolungato il contratto con l'. Operazione effettuata il 1° marzo presso l'Ospedale S. Anna di Como e riuscita perfettamente. Ora per la giocatrice un periodo di assoluto ...L'è già proiettato alla prossima gara: ' Contro il Modena sarà una partita difficile , ... anche i nuovi li abbiamo accolti al massimo perché siamo un grande. Dall'anno scorso c'è un ...L'è tornato a lavorare sul campo, ma ancora non ha mai fatto un allenamento in. Spera di farcela in vista della partita di domenica a Torino. Il rientro gli consentirebbe forse di ...

L'attaccante al gruppo: "Mi fermo, ho un tumore". E la Ternana rinnova il contratto La Gazzetta dello Sport

Deborah Salvatori Rinaldi, operata il 1° marzo, ha voluto ringraziare la società per il gesto. Ora le cure per tornare in campo il prima possibile ...Il Napoli è una forza d'urto impressionante in una stagione che ha visto la squadra di mister Luciano Spalletti cadere ...