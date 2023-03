Latina, sfonda la vetrina per depredare un internet point: agenti lo trovano ancora dentro (Di lunedì 13 marzo 2023) Latina. Un furto aggravato, avvenuto negli ultimi giorni ai danni di un internet point della zona, con una dinamica piuttosto rocambolesca: ha sfondato la vetrina e manomesso la serranda metallica, per poi introdursi all’interno del locale e trafugare tutto. Ma qualcuno, nel frattempo, si era già reso conto di tutto ed aveva allertato prontamente le volanti della Polizia rapidamente intervenute sul posto. Sesso in auto in pieno giorno tra le case: ‘Smettetela’, ma parte la rissa a braghe calate Furto aggravato a Latina: sfonda la vetrina di un internet point Il fatto, nel dettaglio, è avvenuto nella serata di mercoledì 8 marzo scorso, quando i Poliziotti della Squadra Volante hanno arrestato in flagranza un cittadino ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 13 marzo 2023). Un furto aggravato, avvenuto negli ultimi giorni ai danni di undella zona, con una dinamica piuttosto rocambolesca: hato lae manomesso la serranda metallica, per poi introdursi all’interno del locale e trafugare tutto. Ma qualcuno, nel frattempo, si era già reso conto di tutto ed aveva allertato prontamente le volanti della Polizia rapidamente intervenute sul posto. Sesso in auto in pieno giorno tra le case: ‘Smettetela’, ma parte la rissa a braghe calate Furto aggravato aladi unIl fatto, nel dettaglio, è avvenuto nella serata di mercoledì 8 marzo scorso, quando i Poliziotti della Squadra Volante hanno arrestato in flagranza un cittadino ...

