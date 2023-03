Latina, sfonda la vetrina di un internet point per rapinarlo. La polizia circonda il locale e lo arresta (Di lunedì 13 marzo 2023) Latina – Avrebbe tentato di forzare una serranda, per poi sfondare la vetrina. Con un obiettivo: rubare. E’ quanto emerge dalle ricostruzioni dei poliziotti della Squadra Volante, che hanno arrestato un cittadino extracomunitario in flagranza di reato. L’uomo sarebbe responsabile di furto aggravato presso un internet point di Latina, avvenuto nella serata dell’8 marzo. Allertati dalla segnalazione giunta dalla sala operativa, gli agenti delle volanti sono prontamente giunti sul posto, accertando nell’immediatezza la manomissione della serranda metallica e lo sfondamento della vetrina. Valutata repentinamente la situazione e consci della possibile presenza del responsabile all’interno del locale, i poliziotti per ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 13 marzo 2023)– Avrebbe tentato di forzare una serranda, per poire la. Con un obiettivo: rubare. E’ quanto emerge dalle ricostruzioni dei poliziotti della Squadra Volante, che hannoto un cittadino extracomunitario in flagranza di reato. L’uomo sarebbe responsabile di furto aggravato presso undi, avvenuto nella serata dell’8 marzo. Allertati dalla segnalazione giunta dalla sala operativa, gli agenti delle volanti sono prontamente giunti sul posto, accertando nell’immediatezza la manomissione della serranda metallica e lomento della. Valutata repentinamente la situazione e consci della possibile presenza del responsabile all’interno del, i poliziotti per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Latina, sfonda la vetrina di un internet point per rapinarlo. La polizia circonda il locale e lo arresta - angelo_perfetti : Latina, sfonda la vetrina di un internet point per rapinarlo. La polizia circonda il locale e lo arresta… - infotemporeale : Latina / Sfonda la vetrina per entrare in un internet point, arrestato per furto aggravato -