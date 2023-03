Laporta in lacrime | “Ci difenderemo da chi macchia il nome del Barcellona”

(Di lunedì 13 marzo 2023) Il presidente del, ha parlato a margine di un evento al Nou Camp.ha colto l’occasione per tornare ancora una volta sul caso Negreira. Di seguito le parole del presidente del: «Ilè un club con valori. Usiamo la parola valori, non per fare bella figura, ma perché i valori sono davvero una parte fondamentale, fondamentale del nostro modello di eccellenza sportiva. Ed è per questo che il Barça è ammirato e riconosciuto in tutto il mondo. Succede anche che alcuni, spinti dall’invidia, cerchino di erodere la nostra reputazione con campagne condotte in malafede». Prosegue nel suo messaggio: «Il sentimento delnon si compra e non si vende, ma non si sporca neanche. E di recente ci sono stati feroci attacchi ...

Laporta, sull'orlo delle lacrime, ha lanciato un monito: "Non pensate che io sia emotivo per debolezza, sono emotivo perché voglio davvero affrontare tutti i furfanti che stanno macchiando il nostro ...