Lady Gucci: 'Così quegli 8 amici hanno derubato il tesoro milionario della Reggiani' (Di lunedì 13 marzo 2023) L'affaire di 'Lady Gucci' verso l'udienza preliminare che stabilirà i se rinviare a giudizio gli otto indagati. Potrebbe scattare già questa settimana il nuovo capitolo dell'inchiesta della procura di ... Leggi su leggo (Di lunedì 13 marzo 2023) L'affaire di '' verso l'udienza preliminare che stabilirà i se rinviare a giudizio gli otto indagati. Potrebbe scattare già questa settimana il nuovo capitolo dell'inchiestaprocura di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ignaziore : RT @CondoluciGiuse1: @szampa56 @AntoniaLanari Può mettere quanti milioni di euro si sono rubati Soumahoro lady Gucci( moglie) e la suocera… - RizziRes : RT @CondoluciGiuse1: @szampa56 @AntoniaLanari Può mettere quanti milioni di euro si sono rubati Soumahoro lady Gucci( moglie) e la suocera… - CondoluciGiuse1 : @szampa56 @AntoniaLanari Può mettere quanti milioni di euro si sono rubati Soumahoro lady Gucci( moglie) e la suoce… - treyprint : @jcruz_x ALDBDJDHSKSKDF lady gaga in house of gucci - fentyofpop : assisti house of gucci ontem e amei lady gaga pra sempre atriz -