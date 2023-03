Lady Gaga sul red carpet aiuta un fotografo a rialzarsi | il video è virale

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Lady Gaga corre ad aiutare un fotografo che cade sul red carpet ???? #Oscars - trash_italiano : Lady Gaga è arrivata! ? #Oscars - trash_italiano : Stanotte gli #Oscars95 Alcune curiosità: - in onda dalle 23.15 su Sky Cinema Oscar e TV8, dalle 23.30 su Sky Uno… - itsgiubi : RT @roberta5995: non lady gaga, una della cantautrici, compositrici e attrici più importi sul pianeta terra, che corre ad aiutare un fotogr… - Say_My_Name_WW : RT @trashastrale: Lady Gaga agli #Oscars ha detto TENDENZA TRECCIA BARBARA D’URSO, A ME! @carmelitadurso -

in versione mai vista: senza trucco, maglietta nera e jeans strappati. Per Rihanna look sexy col pancione in ...... ma niente in confronto alla vittoria del brano 'Naatu Naatu' del film 'RRR', prima canzone indiana a vincere l'Oscar battendo addirittura due superstar comee Rihanna: è cantata in lingua ...'Naatu Naatu' ha superato dunque la due grandi favorite, Rihanna e, ma anche 'Applause' di Diane Warren, dal film collettivo 'Tell It like a Woman', che contenevo un po' di Italia: la ...

Oscar 2023, Lady Gaga incanta con “Hold My Hand”: la performance in jeans e t-shirt, senza trucco RaiNews

Lady Gaga conquista tutti la notte degli Oscar 2023 con la sua semplicità: si esibisce, infatti, in jeans e maglia, senza trucco ...Esultiamo con lei per il primo Oscar (da attrice non protagonista), un po' meno per il look classico da Dolby Theatre gran serata. Da lei ci saremmo aspettati un completo più d'impatto ma hey, l'Oscar ...