Lady Gaga | la mano del fotografo sul lato B fa infuriare il web | ' Lei lo aiuta e lui le da una pacca sul c**o'

(Di lunedì 13 marzo 2023)è stata eletta dai social la regina degli Oscar 2023 . La sua partecipazione al Dolby Theatre di Los Angeles per la cerimonia più importante dell'anno non è passata inosservata dagli utenti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Lady Gaga corre ad aiutare un fotografo che cade sul red carpet ???? #Oscars - trash_italiano : Lady Gaga è arrivata! ? #Oscars - trash_italiano : Stanotte gli #Oscars95 Alcune curiosità: - in onda dalle 23.15 su Sky Cinema Oscar e TV8, dalle 23.30 su Sky Uno… - gattointerista2 : RT @andreadelogu: Non stiamo un po' esagerando con 'la pacca sul culo' di Lady Gaga? Quel fotografo stava ancora cadendo e cercando l'equil… - medicojunghiano : RT @aedan83: Pensa se quel poveraccio, dopo essere inciampato mentre stava lavorando, nella foga del momento e sotto gli occhi dell'intero… -

Niente statuetta dorata quest'anno per lei, ma è stata comunque una delle grandi protagoniste alla notte degli Oscar 2023. era in nomination nella categoria di miglior canzone originale con " Hold My Hand ", il brano tema ... Da ricordare la performance di che ha cantanto la colonna sonora Hold my hand, a 36 anni dall'uscita del primo film. Ecco dove vedere Top Gun: Maverick Top Gun: Maverick è disponibile in ...

Nonostante alcuni giorni fa fosse stato annunciato che Lady Gaga non si sarebbe esibita durante gli Oscar 2023, la popolare cantante si è presentata sul palco del Dolby Theatre cantando Hold… Leggi ...Lady Gaga è subito accorsa in aiuto del fotografo, aiutandolo a rialzarsi. Quello che non è sfuggito ai social, però, è stata la reazione di lei subito dopo l’incidente. L’uomo, infatti, nel ...