Lady Gaga e Rihanna si esibiscono agli Oscar 2023 (Di lunedì 13 marzo 2023) Ieri sera Lady Gaga ci ha fatto una bella sorpresa, perché contrariamente a quando detto nelle ultime settimane, alla fine la Germanotta si è esibita agli Oscar 2023. Non solo Lady Gaga, durante la cerimonia di premiazione anche Rihanna ha cantato il suo singolo Lift Me Up. Purtroppo per le nostre eroine, nessuna delle due ha portato a casa la statuetta, che invece è andata a Naatu Naatu. Mi sembra chiaro che quelli dell'Academy… "Naatu Naatu" wins the #Oscar for Original Song. pic.twitter.com/JgNWekyM6J — Pop Crave (@PopCrave) March 13, 2023 Rihanna, la performance agli Oscar. Rihanna performs "Lift Me Up" at the #Oscars.

