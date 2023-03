Lady Gaga agli Oscar 2023 soccorre un fotografo caduto sul carpet video

(Di lunedì 13 marzo 2023) Tra l’esibizione in jeans strappati e t-shirt sulle note di Hold My Hand e il gesto umano sul redè stata la vera protagonista. La popstar, infatti, si è fatta notare per un’esibizione memorabile e piena di vigore con il brano incluso nella colonna sonora di Top Gun Maverick, candidato per la categoria miglior canzone originale. Tuttavia, prima dell’esibizioneha sfilato sul tradizionalecircondata da fan e fotografi. Ad un certo punto une la popstar, anche se ormai gli dava le spalle, è tornata indietro perrlo. La scena, considerato l’elevato numero dei presenti, è stata filmata e pubblicata sui ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Lady Gaga corre ad aiutare un fotografo che cade sul red carpet ???? #Oscars - trash_italiano : Lady Gaga è arrivata! ? #Oscars - Agenzia_Ansa : OSCAR 2023 | Cade un fotografo sul red carpet, Lady Gaga si ferma e lo aiuta a rialzarsi. La buona azione della ste… - GheshGhifo : Le performance degli Oscar appartengono a Lady Gaga come l'Halftime Show del SuperBowl appartiene a Beyonce - issacjake178 : iooooooooooo #MTVSTARS LADY GAGA -

Niente paillettes e lustrini: al centro del palco solo la sua voce. Il look diper l'intensa esibizione di 'Hold My Hand' sul palco degli Oscar resterà negli annali dell'Academy per la sua semplicità e lo 'stridore' rispetto al glam dorato di Hollywood. T - shirt, ...... Niente di nuovo sul fronte occidentale Miglior canzone originale "Applause" (musiche e testo di Diane Warren) - Tell It Like a Woman "Hold My Hand" (musiche e testo die BloodPop) - Top ...Non avrebbe neanche dovuto esibirsi agli Oscar 2023 con Hold My Hand , il brano di Top Gun in corsa per la statuetta come miglior brano , invece per un fuori programmasi è esibita con un ...

Oscar 2023, pagelle look: Lady Gaga nature (9), Vanessa Hudgens versione Audrey (8), Hunter Schafer audace (7) ilmessaggero.it

Per fortuna ci sono gli Oscar 2023 a risollevare il panorama della moda di marzo: ecco le nostre pagelle sulla 95esima edizione degli Academy Awards.La cantante Lady Gaga si è presa la scena con la sua voce e non solo. Il gesto verso un fotografo ha colpito tutti.