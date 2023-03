Ladispoli | generazioni a confronto | al via il progetto “Io gioco senza azzardo”

...alla cultura delle regole e della legalità c'erano il Comandante della Stazione di...tutti i soggetti che possono contribuire ad instaurare un dialogo proficuo con le nuove. E' ...In collaborazione con la compagnia di balli medievali 'I Virelai' di. 'Non tutti sanno ... le malattie falcidiavano intere, le guerre devastavano le città e i re dominavano con il ......intende celebrare questa ricorrenza con la dovuta attenzione per far comprendere alle nuovecome il pericolo sia sempre dietro l'angolo'. Le parole sono del sindaco Alessandro ...

Judo al Pala Sorbo di Ladispoli: il 16enne Roberto Bedini qualificato ... TerzoBinario.it

“Al Palazzo “Re Enzo” di Bologna, l’imprenditore di Ladispoli Pasquale Cerroni, ha frequentato il Seminario di Istruzione, denominato SIPE, utile alla formazione dei prossimi Presidenti Club Rotary di ...“Sabato 4 e Domenica 5 marzo 2023 si sono svolte a Ladispoli, presso il Palazzetto dello sport intitolato al prof. Sorbo, alcune rilevanti gare di judo, organizzate dalla Federazione Italiana Judo Lot ...