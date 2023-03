L’accusa a Negreira | corruzione di terzi coi soldi del Barça

(Di lunedì 13 marzo 2023) L’Agenzia delle Entrate spagnola sostiene che José María Enríquez, ex vicepresidente del Comitato Tecnico degli Arbitri, abbia prelevato ingenti somme di denaro per pagare persone terze non ancora identificate tra il 2016 e il 2019 e sospetta che questi pagamenti siano legati ai 7 milioni ricevuti negli anni dal Barcellona. Gli ispettori del Tesoro L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

'FC Barcelona ha ottenuto e mantenuto un accordo verbale strettamente confidenziale con José Maria Enriquezaffinché, in qualità di vicepresidente del Comitato tecnico arbitrale e in ...In particolare,sostiene che il Barcellona avrebbe avuto un accordo conche prevedeva denaro in cui di azioni a favore della società nelle decisioni arbitrali. Un caso che sta ......vedersi negare'acceso a causa dello scandalo, per non ... Marca scrive: ''articolo quattro del regolamento sulla ...stride frontalmente con le ragioni della denuncia presentata dall''. ...