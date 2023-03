La Ternana Calcio prolunga il contratto a Salvatori Rinaldi, colpita da tumore (Di lunedì 13 marzo 2023) "La Ternana Calcio non è solo una società calcistica ma una vera famiglia per tutti i suoi atleti. Esserci ed essere solidali, un modus operandi consolidato, quello della società guidata da Stefano ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 13 marzo 2023) "Lanon è solo una società calcistica ma una vera famiglia per tutti i suoi atleti. Esserci ed essere solidali, un modus operandi consolidato, quello della società guidata da Stefano ...

