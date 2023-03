La Ternana Calcio prolunga il contratto a Salvatori Rinaldi, colpita da tumore (Di lunedì 13 marzo 2023) (Adnkronos) – “La Ternana Calcio non è solo una società calcistica ma una vera famiglia per tutti i suoi atleti. Esserci ed essere solidali, un modus operandi consolidato, quello della società guidata da Stefano Bandecchi, già Presidente CdA Unicusano, che nei mesi scorsi ha offerto un contratto ad Alice Pignagnoli, la 33enne calciatrice della Lucchese, che è stata messa fuori rosa dal club perché incinta. Oggi la Ternana Calcio prolunga l’accordo contrattuale con Deborah Salvatori Rinaldi per la stagione 2023/24”. Lo scrive il club in una nota. “La calciatrice della Ternana Women, infatti, lo scorso 1 marzo si è sottoposta ad un intervento di resezione endoscopica con svuotamento dei seni paranasali monolaterale, in seguito al ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 13 marzo 2023) (Adnkronos) – “Lanon è solo una società calcistica ma una vera famiglia per tutti i suoi atleti. Esserci ed essere solidali, un modus operandi consolidato, quello della società guidata da Stefano Bandecchi, già Presidente CdA Unicusano, che nei mesi scorsi ha offerto unad Alice Pignagnoli, la 33enne calciatrice della Lucchese, che è stata messa fuori rosa dal club perché incinta. Oggi lal’accordo contrattuale con Deborahper la stagione 2023/24”. Lo scrive il club in una nota. “La calciatrice dellaWomen, infatti, lo scorso 1 marzo si è sottoposta ad un intervento di resezione endoscopica con svuotamento dei seni paranasali monolaterale, in seguito al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : La Ternana Calcio prolunga il contratto a Salvatori Rinaldi, colpita da tumore - - News24_it : La Ternana Calcio prolunga il contratto a Salvatori Rinaldi, colpita da tumore - vivereitalia : La Ternana Calcio prolunga il contratto a Salvatori Rinaldi, colpita da tumore - Adnkronos : 'La Ternana Calcio non è solo una società calcistica ma una vera famiglia per tutti i suoi atleti'. - sportface2016 : #Ternana Women, #Rinaldi operata per un addensamento tumorale: la società le rinnova il contratto -