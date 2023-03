La svolta tedesca e la sorpresa Meloni Parla Rizzo Atlantic Council

Leggi su formiche

(Di lunedì 13 marzo 2023) ? Rachel, senior fellow allo Europe Center dell’, è stata a Roma per una serie di incontri istituzionali, e durante una visita alla redazione di Formiche.net le abbiamo fatto qualche domanda sui temi principali tra Stati Uniti ed Europa, sulla profondità dellain materia di Difesa e sulle tensioni legate all’Inflation reduction act. Partiamo dai rapporti transi. Dopo anni in altalena, negli ultimi due anni sono cambiati, si sono rafforzati: alcuni sondaggi condotti in Italia raccontano un Paese che dall’invasione russa dell’Ucraina ha più fiducia nel rapporto con gli Stati Uniti e molta meno nei confronti di Russia e Cina. A che punto siamo? Penso che per capire a che punto siamo ora si debba guardare all’elezione di Joe Biden: per lui ...