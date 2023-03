La svolta quantistica che potrebbe rivoluzionare l' informatica

Leggi su notiziepress

(Di lunedì 13 marzo 2023) Gli scienziati hanno fatto un passo avanti verso la creazione di computer "quantici" multitasking, più potenti dei supercomputer più avanzati di oggi. I computer quantistici sfruttano le strane qualità delle particelle subatomiche. Le cosiddette particelle quantistiche possono trovarsi in due posti contemporaneamente e anche stranamente collegate, anche se sono separate da milioni di chilometri. Un team dell'Università del Sussex ha trasferito informazioni quantistiche tra i chip dei computer a velocità e precisione record. Gli informatici hanno cercato di costruire un computer quantistico efficiente per più di 20 anni Secondo il professor Winfried Hensinger, che ha guidato la ricerca presso l'Università del Sussex, la nuovaapre la strada a sistemi in grado di risolvere complessi problemi del mondo reale che i migliori computer che abbiamo oggi non sono in ...