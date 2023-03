La Supercoppa italiana si giocherà in Arabia Saudita (Di lunedì 13 marzo 2023) Il calcio italiano reitera i propri errori. Infatti, l'assemblea di Lega di Seria A a via Rosellini ha assegnato quattro delle prossime sei edizioni della Supercoppa italiana all'Arabia Saudita. In barba ai diritti civili, ai diritti delle... Leggi su today (Di lunedì 13 marzo 2023) Il calcio italiano reitera i propri errori. Infatti, l'assemblea di Lega di Seria A a via Rosellini ha assegnato quattro delle prossime sei edizioni dellaall'. In barba ai diritti civili, ai diritti delle...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : +++ L'edizione della Supercoppa Italiana 2024 sarà a 4 squadre: le 2 finaliste di Coppa Italia, la vincitrice del c… - GiovaAlbanese : Nuovo format per la Supercoppa Italiana: Final Four con le prime due squadre classificate della Serie A e le due fi… - Gazzetta_it : Format a 4 squadre e si giocherà in Arabia Saudita: ecco come cambia la Supercoppa italiana - BlunoteWeb : Supercoppa italiana: nuovo format con final four dal 2024 - Mocoradioactiv : RT @CalcioFinanza: Nuova Supercoppa italiana: ecco chi partecipa alla Final Four e cosa succede in caso di 'sovrapposizione' di una squadra… -