La storia del monastero di Visoki De?ani è quella dei travagli del Kosovo (Di lunedì 13 marzo 2023) La strada che porta al monastero di Visoki De?ani, nel Kosovo occidentale, è disseminata di bandiere albanesi e statue dei membri dell'UÇK, il controverso movimento di liberazione kosovaro: eroi partigiani per gli albanesi, l'ex leader (e già presidente del Paese) Hashim Thaçi è però attualmente sotto processo all'Aja per crimini di guerra. L'UÇK combatté i serbi con una guerriglia fatta di attacchi repentini per poi sparire sulle montagne, dove era forte il sostegno della popolazione locale. «Vedi quella casa, lì una famiglia tenne da sola in scacco un intero battaglione di serbi», dichiara la guida mentre passiamo con l'automobile accanto a una delle tante abitazioni che costeggiano queste strade fuori dai centri abitati. L'altra cosa di cui ci si rende conto girando è il debito di riconoscenza del ...

