La sottosegretaria Frassinetti rende omaggio a Ramelli in una scuola di Milano. Scoppia la polemica

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : La sottosegretaria all'Istruzione Frassinetti è stata contestata dai manifestanti della Rete Milano Antifascista al… - geniazze : RT @Agenzia_Ansa: La sottosegretaria all'Istruzione Frassinetti è stata contestata dai manifestanti della Rete Milano Antifascista all'arri… - infoitinterno : Commemorazione di Sergio Ramelli a Milano, contestata la sottosegretaria Frassinetti: “Dimentica la Costituzione” - infoitinterno : Sergio Ramelli, sottosegretaria Frassinetti contestata a Milano - Satryland59 : RT @Agenzia_Ansa: La sottosegretaria all'Istruzione Frassinetti è stata contestata dai manifestanti della Rete Milano Antifascista all'arri… -

- 48 anni fa Sergio Ramelli, che frequentava questo Itis e militava nel Fronte della gioventù, venne aggredito da studenti della sinistra extraparlamentare, morì un mese ...Già, perché questa mattina laall'Istruzione Paola, esponente di Fdi, si recherà alla scuola frequentata da Sergio per lasciare un mazzo di fiori sotto la targa che ...Lo ha detto laall'Istruzione Paolache oggi ha preso parte alla cerimonia di commemorazione di Sergio Ramelli, il 19enne del Fronte della Gioventù ucciso nel 1975 da ...

La sottosegretaria Frassinetti ricorda Ramelli: "Ricordarlo non è una provocazione" RaiNews

(Il Cittadino) Se ne è parlato anche su altri giornali Apprendiamo che il sottosegretario Frassinetti lunedì sarà in visita all’istituto Molinari per rendere omaggio a Sergio Ramelli nell’anniversario ...(mi-lorenteggio.com) Milano, 13/03/2023 In rappresentanza di Città Metropolitana, accompagnando il sottosegretario Frassinetti con l’onorevole Raimondo e il senatore Sisler, abbiamo deposto un mazzo d ...