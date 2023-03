La Sirenetta | il trailer ufficiale del live action Disney presentato agli Oscar 2023

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... somewhere_now_ : @vera92 Penso sia stato durante la pubblicità come per la presentazione del trailer de la sirenetta - DrApocalypse : #LaSirenetta, ecco il full trailer con Ursula e Tritone - VIDEO - Nerdmovieprod : La Sirenetta: Ecco il full trailer del live action Disney #disney #LaSirenetta - Ahsokaxgirl : Devo recuperare il trailer della sirenetta - RedCapes_it : La Sirenetta – Ecco il primo trailer ufficiale del film live-action -

Come promesso, in occasione della notte degli Oscar è stato mostrato il nuovodi Ladi Rob Marshall, il film Disney in arrivo il prossimo maggio. Dopo il teaser e uno spot arrivato online qualche giorno fa, il nuovoci mostra finalmente uno sguardo ...Voto 7 Ha scelto un abito color del mare la prossimaDisney Halle Bailey che ha dovuto ... Nella notte degli Oscar debutterà anche ildel nuovo live action Disney, intanto ha ...... clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie approfondimento La, il nuovodel live - action Disney con Halle Bailey Recentemente, l'attrice ha presentato al pubblico ...

Trailer La Sirenetta 2023: video ufficiale Tag24

Halle Bailey è protagonista del primo atteso trailer del film live action de La sirenetta, in arrivo prossimamente al cinema.Durante la notte degli Oscar 2023 è stato rilasciato il Trailer ufficiale di La Sirenetta, remake live action del classico Disney del 1989 con protagonista Halle Bailey che arriverà al cinema il ...