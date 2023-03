La Sirenetta: il trailer mostrato alla notte degli Oscar (Di lunedì 13 marzo 2023) Finalmente La Sirenetta ha un trailer. Scopriamo insieme questa anteprima, mostrata per la prima volta sul palco degli Oscar Si è conclusa la magica notte degli Oscar, tra vinti e vincitori, la serata delle statuette tanto ambite è stata l’occasione per mostrare un nuovissimo trailer, che grandi e piccini attendevano da tempo. Si tratta de La Sirenetta, il live action Disney che già dal suo annuncio aveva fatto parlare moltissimo di sé. Il trailer è stato lanciato dalle attrici stesse durante la premiazione. Halle Bailey e Melissa McCarthy, rispettivamente Ariel e la malefica Ursula, sono infatti salite sul palco, proprio per presentare il video tanto atteso. Il trailer Ora possiamo dirlo con ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 13 marzo 2023) Finalmente Laha un. Scopriamo insieme questa anteprima, mostrata per la prima volta sul palcoSi è conclusa la magica, tra vinti e vincitori, la serata delle statuette tanto ambite è stata l’occasione per mostrare un nuovissimo, che grandi e piccini attendevano da tempo. Si tratta de La, il live action Disney che già dal suo annuncio aveva fatto parlare moltissimo di sé. Ilè stato lanciato dalle attrici stesse durante la premiazione. Halle Bailey e Melissa McCarthy, rispettivamente Ariel e la malefica Ursula, sono infatti salite sul palco, proprio per presentare il video tanto atteso. IlOra possiamo dirlo con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... annoyingsoul29 : Comunque La Sirenetta live action dai trailer si preannuncia come un mezzo horror soprattutto a livello estetico. I… - tuttoteKit : La Sirenetta: il trailer mostrato alla notte degli Oscar #Disney #HalleBailey #LaSirenetta #MelissaMcCarthy… - iosonovince : Battete un colpo se anche voi come me oggi avete visto il trailer della #sirenetta *COFF COFF* volte. #littlemermaid - levis_of : Ho visto il trailer della Sirenetta e sono incazzato come una biscia: lo stesso errore di cambiare le canzoni e i loro arrangiamenti. - ballavolaconga : @melancholia_LC non so se era una notizia ufficiale o mi sono fatta gaslightare dalla tl ma ieri tutt* a parlare de… -