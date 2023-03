La Sirenetta: ecco il trailer lungo svelato nella serata degli Oscar (Di lunedì 13 marzo 2023) Il remake live-action de La Sirenetta della Disney prende vita con un nuovo trailer trasmesso proprio alla serata degli Oscar di ieri sera. Dopo i recenti sforzi come Crudelia e Pinocchio di Disney+, Disney è pronta con La Sirenetta, film originale del 1989, per il suo ultimo show sul grande schermo, con Halle Bailey nel ruolo di Ariel. La Disney ha gradualmente tolto il sipario sul suo remake in live-action rilasciando diversi teaser e poster allettanti negli ultimi mesi, generando parecchie critiche. La Sirenetta: svelato il trailer (più lungo) nella serata degli Oscar Finalmente la Disney ha svelato il nuovo (e più ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 13 marzo 2023) Il remake live-action de Ladella Disney prende vita con un nuovotrasmesso proprio alladi ieri sera. Dopo i recenti sforzi come Crudelia e Pinocchio di Disney+, Disney è pronta con La, film originale del 1989, per il suo ultimo show sul grande schermo, con Halle Bailey nel ruolo di Ariel. La Disney ha gradualmente tolto il sipario sul suo remake in live-action rilasciando diversi teaser e poster allettanti negli ultimi mesi, generando parecchie critiche. Lail(piùFinalmente la Disney hail nuovo (e più ...

