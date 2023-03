La Schlein proclamata segretario del Pd affida la presidenza a Bonaccini

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pietroraffa : Elly #Schlein proclamata segretaria dall'Assemblea del Partito democratico. Immagine storica - ultimora_pol : ?? Assemblea PD, Elly Schlein proclamata ufficialmente segretario. @ultimora_pol - barbecoq : RT @DomaniGiornale: ?? Elly Schlein è stata ufficialmente proclamata nuova segretaria del Partito democratico ?? - dahov : RT @DomaniGiornale: ?? Elly Schlein è stata ufficialmente proclamata nuova segretaria del Partito democratico ?? - GSqueri : RT @pietroraffa: Elly #Schlein proclamata segretaria dall'Assemblea del Partito democratico. Immagine storica -

Nel Pd inizia l'era di Ellyoggi segretaria dall'Assemblea dem. La presidente della commissione Congresso Silvia Roggiani ha letto i risultati delle primarie e, dopo un lungo applauso per Stefano Bonaccini, ha ...Ellyè stata ufficialmentesegretaria del Partito Democratico , nel corso dell'Assemblea del partito svoltasi al centro congressi "La Nuvola" di Roma. "Non basta una nuova segretaria - ...Nel corso dell'assemblea tenutasi al centro congressi "La Nuvola' di Roma" che l'hasegretaria del Partito democratico, Ellyha elencato gli obiettivi e le priorità del "suo" Pd. "Pace giusta" in Ucraina . "No alle correnti" . Le alleanze . Ius soli e diritti Lgbtq ...

Pd, la proclamazione di Elly Schlein: "Noi con l'Italia che fa più fatica, voglio essere la segretaria di tutti" TGCOM

