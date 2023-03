La Sapienza, al via il master di secondo livello “Laser in Dermatologia” (Di lunedì 13 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – A Palazzo Ferrajoli, in Piazza Colonna nel cuore di Roma, si è tenuto un evento organizzato dall'azienda farmaceutica italiana Pharmaguida che, da quasi venti anni, opera nel settore della salute su tutto il territorio italiano e in diversi Paesi esteri, sempre attenta alle esigenze dei giovani. Obiettivo, presentare il primo master Universitario di secondo livello “Laser in Dermatologia”, dedicato alle applicazioni diagnostiche e terapeutiche in Dermatologia e medicina estetica, al via presso La Sapienza di Roma. Il direttore del master, Steven Paul Nisticò, e Giovanni Pellacani, direttore dell'Unità Operativa di Dermatologia dell'Università La Sapienza di Roma, hanno presentato il corso al quale ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – A Palazzo Ferrajoli, in Piazza Colonna nel cuore di Roma, si è tenuto un evento organizzato dall'azienda farmaceutica italiana Pharmaguida che, da quasi venti anni, opera nel settore della salute su tutto il territorio italiano e in diversi Paesi esteri, sempre attenta alle esigenze dei giovani. Obiettivo, presentare il primoUniversitario diin”, dedicato alle applicazioni diagnostiche e terapeutiche ine medicina estetica, al via presso Ladi Roma. Il direttore del, Steven Paul Nisticò, e Giovanni Pellacani, direttore dell'Unità Operativa didell'Università Ladi Roma, hanno presentato il corso al quale ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... restoalsud : #territorio #sud #lavoro La Sapienza, al via il master di secondo livello “Laser in Dermatologia” - - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – A Palazzo Ferrajoli, in Piazza Colonna nel cuore di Roma, si è tenuto un evento organizzato dall… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash La Sapienza, al via il master di secondo livello “Laser in Dermatologia” -… - Giornaleditalia : Presentato il primo Master Universitario di Secondo Livello “Laser in Dermatologia” al via alla Sapienza di Roma - elisa_fmd : RT @fmdigitale: #SmartHeartRome @Roma #PalestraInnovazione Al via nuovo #Pcto sulla #sostenibilitàolistica al #Matteucci in collaborazione… -