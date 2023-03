La Sala del Vino – Milano

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 13 marzo 2023) LadelVia San Faustino, 1 – 20124Tel. 02/35983275 Sito Internet: www.ladel.it Tipologia: enoteca con cucina Prezzi: vini al calice 5/8€, antipasti 6/14€, taglieri 16/18€, piatti 12/17€, dolci 5€ Chiusura: Domenica e Lunedì OFFERTA Non è da tutti aprire un indirizzo di ispirazione contemporanea in uno degli ultimi avamposti della periferia milanese non ancora toccati in modo massiccio da progetti di riqualificazione e gentrificazione. Nascosto in una delle vie del quartiere Ortica, fatte di case basse e palazzine antiche decorate dai caratteristici murales, questa enoteca ha una forte vocazione per la selezione enologica, con una lista che va a scovare diverse chicche di piccoli produttori e ripone grande attenzione, come ormai va affermandosi sulla scena cittadina, ...