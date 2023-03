La Russia continua la guerra | ' Non è il momento della diplomazia | prosegue la via militare'

(Di lunedì 13 marzo 2023) Mosca, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha ribadito ancora che la chiusura diplomaticacon l'Ucraina non è ancora in programma. Alnon ci sono i presupposti per una ...

Al momento non ci sono i presupposti per una soluzione pacifica del conflitto in Ucraina e quindi lapuò raggiungere i suoi obiettivi "solo per via militare", ha detto Peskov. Il portavoce di ......messe in atto dal Gruppo hanno consentito di mitigare gli effetti generati dalle pressioni inflattive in conseguenza del conflitto- Ucraina'. Sulla base delle correnti valutazioni...... mentre l'Ungheriaad accusare l'Ue di essere responsabile di una "guerra per procura" contro la. Per saperne di più REGNO UNITO E IRLANDA LONDRA Il Regno Unito continuerà a sostenere ...

Ucraina, ultime notizie. Media, Xi a Mosca da Putin la prossima settimana. 4 missili abbattuti su ...

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - I russi hanno fallito la campagna invernale in Ucraina. I successi rimangono a livello tattico. Lo ha detto l'ex ministro della Difesa dell'autoproclamata Repubblica del ...La guerra in Ucraina giunge al 383esimo giorno. Nelle ultime 24 ore le forze ucraine hanno respinto 102 attacchi russi ...