La Riproduzione Assistita | tecnologie d’avanguardia e riflessi psicologici | bioetici e sociali

(Di lunedì 13 marzo 2023) Domani martedì 14 marzo alle ore 21, l’Accademia di Medicina di Torino terrà una riunione scientifica, sia in presenza, sia in modalità webinar, dal titolo “”. Introduce la serata Marco Massobrio, Professore Emerito di Ostetricia e Ginecologia e socio dell’Accademia. Intervengono come relatori Alberto Revelli, Direttore della Clinica Ginecologica e Ostetrica 2, Università di Torino, Città della Salute e della Scienza di Torino, Ospedale Sant’Anna, ed Elena Vegni, Professore Ordinario di Psicologia Clinica, Università di Milano. Ledisi sono evolute molto rapidamente negli ultimi 40 anni, da quando furono introdotte la prima volta nella pratica clinica su larga scala. Oggi la gran parte dei casi di infertilità di coppia possono essere risolti ricorrendo a queste tecniche, e circa il 3-4% di tutti i ...