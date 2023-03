La riforma Pensioni non arriva | Quota 41 slitta ancora | resta solo quota 103?

(Di lunedì 13 marzo 2023) Brutte notizie sul fronte delladelle. Il governo guidato da Giorgia Meloni sta posticipando la decisione riguardante ladelle. Attualmente, l’unica questione all’ordine del giorno è la proroga per un anno della, che consente il pensionamento con 41 anni di contributi e 62 anni di età. Laè stata introdotta dal precedente governo Draghi e, secondo quanto riportato da Il Messaggero, il governo Meloni sta prendendo tempo per decidere se prorogarla o meno.2023-2024: il Governo Meloni prende tempo,proroga di? Il governo Meloni sembra prendere tempo per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : In Francia è scattata questa notte, con blocchi stradali su molte provinciali, la sesta giornata di mobilitazione c… - Tg3web : Scioperi e manifestazioni in decine di città della Francia contro la riforma delle pensioni voluta dal presidente M… - fattoquotidiano : La Francia si ferma oggi contro la riforma delle pensioni. È il “martedì nero” - ZiaCandida : RT @cotrozzi_lisa: ?????? Continuano le manifestazioni in Francia contro la riforma delle pensioni voluta da Macron. Purtroppo nei nostri tg… - FonteUfficialeP : Dalla riforma delle pensioni in Francia a Mattarella in viaggio per il Kenya, dalla maxi alleanza per le europee di… -

Ci sono buone notizie per chi è già in pensione , meno per chi deve ancora andarci: se da una parte lafiscale garantirà ulteriori aumenti già nel 2023 , dall'altra ladelleè in una fase di stallo e potrebbe non esserci sufficiente tempo per trovare un accordo rispetto a una misura di flessibilità che consenta di andarci in anticipo. Per due delle ...E in testa a tutte c'è ladel Fisco. Tutte le risorse andranno concentrate sul taglio delle tasse. Mettere mano alle, inoltre, rischierebbe di irritare l'Europa in un momento in cui ...Per saperne di più EUROPA DEL SUD MADRID Accordo last minute tra Spagna e Commissione sulladelle. Il governo spagnolo e la Commissione europea hanno raggiunto un accordo quasi allo ...

Sulla riforma delle pensioni il governo prende tempo. Sul tavolo, per adesso, c’è soltanto la proroga per un anno di Quota 103, il pensionamento con 41 anni di contributi e 62 ...Il disegno di legge delega per la riforma fiscale approderà in CdM la prossima settimana. Ecco le principali novità.