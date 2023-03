La reunion degli Articolo 31 arriva fino al Red Valley Festival (Di lunedì 13 marzo 2023) Era il 1993 quando hanno pubblicato il loro primo album, Strade di città. Il successo li ha travolti negli anni a seguire, fino a una pausa lunga più di 10 anni dal panorama musicale. Adesso gli Articolo 31 sono finalmente tornati con Un bel viaggio, il brano presentato sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo. Ma sono pronti a portare di nuovo la loro musica in live nelle più importanti rassegne musicali nei mesi estivi. Dal 1993 a oggi tante cose sono cambiate, ma non l’amore del pubblico nei confronti degli Articolo 31. Da sempre i fan chiedevano una reunion per l’iconico duo a metà tra il rap e l’hip-hop e finalmente quel momento è arrivato. J-Ax e Dj Jad sono tornati insieme per la prima volta dopo più di dieci anni sul palco dell’Ariston al ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 13 marzo 2023) Era il 1993 quando hanno pubblicato il loro primo album, Strade di città. Il successo li ha travolti negli anni a seguire,a una pausa lunga più di 10 anni dal panorama musicale. Adesso gli31 sono finalmente tornati con Un bel viaggio, il brano presentato sul palco dell’Ariston aldi Sanremo. Ma sono pronti a portare di nuovo la loro musica in live nelle più importanti rassegne musicali nei mesi estivi. Dal 1993 a oggi tante cose sono cambiate, ma non l’amore del pubblico nei confronti31. Da sempre i fan chiedevano unaper l’iconico duo a metà tra il rap e l’hip-hop e finalmente quel momento èto. J-Ax e Dj Jad sono tornati insieme per la prima volta dopo più di dieci anni sul palco dell’Ariston al ...

