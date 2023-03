La proposta di due maestre di Cremona: «Insegnare Faccetta Nera alle elementari». La protesta dei genitori: «Canzone ignobile» (Di lunedì 13 marzo 2023) «Un progetto apolitico». Così due maestre della scuola elementare Bissolati di Cremona definiscono l’idea di far studiare la Canzone Faccetta Nera ai bambini. Il progetto, che segue «una prospettiva didattica esclusivamente storica» è stato presentato ad alcuni genitori che non hanno preso bene l’idea che ai propri figli venga insegnato il brano della propaganda fascista. «Una Canzone ignobile che non andrebbe insegnata a bambini delle elementari. La storia non può essere spiegata con Faccetta Nera», si schierano i genitori. A loro risponde la dirigente dell’istituto Daniela Marzani, che ribadisce: «Non si tratta di un progetto ufficiale perché non è inserito nel piano dell’offerta ... Leggi su open.online (Di lunedì 13 marzo 2023) «Un progetto apolitico». Così duedella scuola elementare Bissolati didefiniscono l’idea di far studiare laai bambini. Il progetto, che segue «una prospettiva didattica esclusivamente storica» è stato presentato ad alcuniche non hanno preso bene l’idea che ai propri figli venga insegnato il brano della propaganda fascista. «Unache non andrebbe insegnata a bambini delle. La storia non può essere spiegata con», si schierano i. A loro risponde la dirigente dell’istituto Daniela Marzani, che ribadisce: «Non si tratta di un progetto ufficiale perché non è inserito nel piano dell’offerta ...

