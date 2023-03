La primavera dei buoni propositi del nuovo Pd unito di Elly Schlein

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 13 marzo 2023) A Capodanno si fissano i– sarò più buono, smetterò di fumare, leggerò di più, e quant’altro – e ieri per il Partito democratico è stato come a Capodanno: basta liti, basta capibastone, basta correnti, basta compromessi. Un anno zero che ha il volto gentile e al tempo stesso battagliero della nuova leader,, “incoronata” dalla nuova assemblea nazionale, un “parlamento” che è apparso ieri piùdel recente congresso del partito comunista cinese, dopo anni di wrestling interno e di massacri nel buio, anche grazie alla prevista pax con Stefano Bonaccini, lo sconfitto diventato alleato della leader – come si dice – per il bene del partito («Non mi sento minoranza e men che meno opposizione»). C’era qualcosa di, ieri, alla Nuvola di Fuksas. Anzi ...