La Prima Estate 2023 | nella line up Nas | Geolier | Bicep e Metro Boomin

(Di lunedì 13 marzo 2023) Altri quattro nomi si aggiungono allaup de La: Nas,È unaup sempre più ricca e vivace quella de La, il festival che torna al Lido di Camaiore in due weekend di giugno (16-17-18 e 23-24-25) per una seconda edizione che si prospetta già un’esperienza unica, più che un festival. Una vacanza. Quattro i nomi, di cui tre headr, che si uniscono a quelli già annunciati per arricchire un cartellone che tiene insieme artisti della scena internazionale, dall’indie al classic rock all’elettronica fino all’hip hop: la leggenda del rap Nas (16 giugno), il duo di dj tra i più esaltanti della scena elettronica, ...

- SkyTG24 : La Prima Estate, il programma dei due weekend di giugno si arricchisce

La Prima Estate: la line up si arricchisce di quattro nuovi nomi Rockol.it

