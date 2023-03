La Polonia: 'La Russia ha corrotto parlamentari europei, faremo i nomi' (Di lunedì 13 marzo 2023) Che Mosca abbia agito in maniera disinvolta cercando di influenzare e corrompere politici e lobbisti europei è un fatto ultra - noto. I contatti diretti e indiretti di Putin soprattutto con l' estrema ... Leggi su globalist (Di lunedì 13 marzo 2023) Che Mosca abbia agito in maniera disinvolta cercando di influenzare e corrompere politici e lobbistiè un fatto ultra - noto. I contatti diretti e indiretti di Putin soprattutto con l' estrema ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gitro77 : Vi sblocco un ricordo: mentre la Russia ci mandava tempestivamente i primi aiuti (insieme a Cina e Cuba), gli amici… - federico_bosco : Basta osservare una mappa per ricordarsi quanto i Nord Stream non abbiano mai avuto senso, se non quello di spender… - chiamatemibobo : RT @globalistIT: - ereike05 : 'La Russia ha corrotto parlamentari europei, faremo i nomi' Il primo ministro della Polonia, Mateusz Morawiecki ha… - globalistIT : -